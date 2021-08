Nel corso della notte in tutto il savonese si sono registrate diverse risse che hanno visto il coinvolgimento di giovani italiani e stranieri e parecchie situazioni di forte ubriachezza.

Nello specifico, sono scattati gli allarmi al 118 per giovani in stato di ubriachezza ad Alassio, Laigueglia, Spotorno e Albisola Superiore, e per risse a Savona, Albisola Superiore e Laigueglia.