Savona, via Gramsci, rissa in pieno giorno fra tre uomini, due in codice giallo e uno in verde

Rissa a Savona in pieno giorno in Via Gramsci, nella zona di fronte alla Darsena, che questo pomeriggio ha visto coinvolti 3 extracomunitari, due di origine magrebina e un pakistano.

L’allarme al 118 è stato lanciato intorno alle 17,30. Immediato l’intervento di tre ambulanze della Croce Bianca di Savona che hanno trasportato all’ospedale San Paolo della città due uomini in codice giallo, che presentavano ecchimosi e tagli, e uno in codice verde per forte dolore al braccio.

Al momento restano ignote le cause del tafferuglio.

Sul posto sono intervenute anche 3 pattuglie dei Carabinieri di Savona.