Cronaca | 28 ottobre 2025, 17:00

Licenziamenti Esso di Vado, fumata grigia dopo l'incontro con l'azienda: "Il numero dei lavoratori ricollocabili rispetto alla procedura non è sufficiente a risolvere le problematiche"

Rsu e sindacati: "La nostra posizione sull’incentivo economico è ancora distante". Nuovo tavolo tecnico il 3 novembre

Il numero dei lavoratori ricollocabili rispetto alla procedura di licenziamento non è sufficiente a risolvere le problematiche. 

Questo è quanto sarebbe emerso nel tavolo tecnico di oggi nella sede dell'Unione Industriali di Savona a cui hanno partecipato il Presidente della 
Esso Italiana, il Plant Manager di Vado Ligure, il Manager Chimica Milano, il Business Support Manager di Vado Ligure, le organizzazioni sindacali e la RSU della Esso Italiana di Vado Ligure in merito proprio alla procedura di licenziamenti di 41 lavoratori, 31 dell'azienda vadese. 

Rsu dopo l'ultima riunione e l'assemblea dei lavoratori aveva svolto un'indagine a tappeto tra i dipendenti per capire se ci fossero presenri "volontari" (per i quali l'azienda proporrà incentivi a chi volontariamente decide di lasciare il posto di lavoro. ndr) o per cercare soluzioni alternative.

"L’Azienda ha precisato che l’indennità di mancato preavviso di licenziamento partirà 
dalla data di uscita e sarà comprensiva dei contributi INPS, andando a migliorare gli 
ammortizzatori sociali. Nonostante ciò la nostra posizione sull’incentivo economico 
è ancora distante - spiegano dall'rsu e dalle segreterie territoriali FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL - L’Azienda comunicherà le date previste di uscita rispetto alle posizioni in esubero all’interno della procedura di licenziamento".

Lunedì 3 novembre riprenderà il tavolo tecnico per entrare nel dettaglio 
organizzativo di ogni esubero rispetto alle proposte presentate dalla RSU della Esso 
Italiana. 

Luciano Parodi

