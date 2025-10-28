Cosseria, cuccioli abbandonati nei boschi: il Comune si farà carico delle spese

Nei boschi del Comune di Cosseria, nel corso del weekend, sono stati ritrovati tre cuccioli di cane abbandonati in un sacchetto di plastica. Purtroppo uno di loro non ce l’ha fatta, ma grazie al coraggio di un escursionista e all’intervento delle Ambulanze Veterinarie Italia, del Canile di Savona e dei numerosi volontari, due piccoli hanno avuto una seconda possibilità di vita.

Il Comune ha deciso di farsi carico delle spese sostenute per il loro soccorso e accoglienza, coprendo i costi affrontati dal canile, dalle ambulanze veterinarie e dalle associazioni coinvolte. L’amministrazione comunale inoltre ha deciso di impegnarsi per garantire ai cuccioli un futuro sereno, sicuro e pieno di affetto.

“Ci auguriamo che possano presto trovare una famiglia pronta ad accoglierli e a donare loro la vita che meritano. Un ringraziamento sincero a chi, con sensibilità e dedizione, ha trasformato un atto di crudeltà in una storia di speranza”, commentano dal Comune.