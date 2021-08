Incidente sulla A10: operata la volontaria della Croce Rossa, è in prognosi riservata ma sta meglio

E’ fortunatamente meno grave del previsto il bilancio dell’incidente che, questa mattina alle 4.30, ha visto coinvolta un’ambulanza della Croce Rossa di Sanremo e un’Audi, che viaggiava sulla stessa direzione di marcia.

L’incidente è avvenuto alle 4.30 all’interno della galleria ‘Diano Calderina’ a Imperia e la dinamica è ancora al vaglio della Polizia Stradale. Il mezzo di soccorso, che stava rientrando da Genova dopo un servizio effettuato nel corso della notte, aveva a bordo oltre all’autista (un 64enne), una volontaria di 60 anni oltre a un medico e un’infermiera del servizio 118.

Secondo la prima ricostruzione dell’incidente sembra che l’ambulanza, che stava viaggiando sulla corsia di marcia, sia finita su quella di sorpasso proprio mentre stava passando l’Audi, con due persone a bordo. L’impatto è stato molto violento e l’ambulanza ha terminato la sua corsa contro la parete della galleria.

All’arrivo dei soccorritori la scena dell’incidente sembrava apocalittica ma, fortunatamente, gli sfortunati protagonisti erano tutti coscienti. Sono stati soccorsi dal personale medico del 118, dalle ambulanze e dai Vigili del Fuoco, che li hanno estratti dai mezzi. Ad avere la peggio è stata la volontaria di 60 anni che, oltre a una serie di fratture su varie parti del corpo, è stata operata d’urgenza all’ospedale di Imperia. Le sue condizioni sono serie e la prognosi non è ancora stata sciolta ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Qualche ferita che ha comportato alcuni punti di sutura per il conducente del mezzo e ferite di vario genere con un lieve trauma cranico anche per il medico e l’infermiera che era bordo. Ferite non gravi anche per gli occupanti dell’Audi che, comunque, sono ricoverati in ospedale a scopo precauzionale. L’impatto, per tutti, è stato particolarmente violento.