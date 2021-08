Scontro tra ambulanza e auto nella notte sulla A10: sei feriti (FOTO)

Grave incidente stradale, questa notte alle 4.30, sull'autostrada A10 Genova-Ventimiglia, all'altezza del km 103 nella galleria ‘Diano Calderina’. Secondo una prima ricostruzione un’ambulanza della Croce Rossa di Sanremo, che stava rientrando da Genova, si sia scontrata con un’Audi, per cause ancora in via d’accertamento.

In totale sono stati 6 i feriti, tutti portati in codice rosso negli ospedali di Imperia e Pietra Ligure. Sul posto sono intervenuti: il personale medico del 118, le ambulanze della Croce Bianca di Andora, della Rossa di Diano Marina, della Croce D’Oro di Cervo e della Bianca di Imperia, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale.

L’autostrada è rimasta chiusa, in direzione Ventimiglia, tra le 5 e le 6 e ora è stata riaperta su una sola corsia. Delle 6 persone coinvolte nell'incidente, 4 erano sull'ambulanza e due sull'altra auto. Hanno tutti riportato ferite piuttosto gravi e sono stati portati in codice rosso di massima gravità anche se, fortunatamente, erano tutti coscienti.

I quattro dell'ambulanza sono: un medico, un infermiere e due volontari della Croce Rossa. Due di loro sono stati sottoposti a intervento chirurgico. Il più grave è una volontaria di circa 60 anni.