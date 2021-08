Green Pass per le mense aziendali, Ghiglia (Filcams Cgil): "Questione complessa, non si può liquidare con una faq ministeriale"

"Una situazione complessa che non si gestisce con una faq di specifica. Siamo molto preoccupati". Ad affermarlo è, in una nota stampa, il segretario di Filcams Cgil Savona, Cristiano Ghiglia, circa l'obbligo per i lavoratori di essere muniti Green Pass per poter accedere alle mense aziendali.

"Le precisazioni fornite dal Governo Draghi fanno emergere la mancata conoscenza di un intero settore produttivo del nostro Paese - tuona Ghiglia -, caratterizzato da mense in appalto già in forte sofferenza a causa della pandemia e dello smart working che ha letteralmente decimato le presenze, provocando un quasi irreversibile calo di pasti". "Sostenere l’obbligo del Green Pass per accedere alla mensa aziendale - prosegue quindi - implica una serie di criticità che questo Governo non ha neppure lontanamente preso in considerazione. Si è limitato a declinare gli obblighi senza analizzare i metodi, senza assumersi la responsabilità delle conseguenze che tale decisione avrà sul settore della ristorazione aziendale".

"La mensa aziendale è luogo strettamente connesso all’attività lavorativa, non è un ristorante o un luogo ludico, ma una conquista sindacale che sta già rischiando di sparire, un luogo sicuro in cui i protocolli di sicurezza sono stati immediatamente messi in atto" continua il segretario di categoria, ribadendo che "ci sono più temi in ballo che non possono essere liquidati con una faq di specifica sul sito del Governo". Il primo è quello degli obblighi per i lavoratori in questo momento di pandemia, ma non solo: "Non c’è l’obbligo di vaccinazione sui luoghi di lavoro, ma si lede allo stesso tempo il diritto al pasto a chi non si vaccina. Per noi chi va a lavorare deve poter mangiare. Poi c’è il tema del controllo del pass, su cui il Governo si è limitato a specificare che spetta al gestore del locale e al proprietario o legittimo detentore di luoghi o locali dove si svolge il consumo del pasto, nonché ai loro delegati - aggiunge - Si apre uno scenario quindi tutto da chiarire perché si è volutamente fatto finta di ignorare che si sta parlando di un settore che, sia nel pubblico che nel privato, lavora nel 90% dei casi in appalto: chi dovrà quindi controllare? Sarà la committenza a dover verificare se il suo dipendente è in possesso di Green Pass o sarà l’azienda appaltatrice a farsi carico del controllo? E soprattutto: si pretenderà che siano cuochi o addetti mensa a fare da controllori? E con quale delega? Quale livello di inquadramento?"

"Non ultimo, il tema che riguarda la tenuta occupazionale di chi lavora in appalto in un settore già in forte crisi" dice ancora Ghiglia. "Pur ribadendo la necessità da parte di tutti di effettuare la vaccinazione anti covid come garanzia di salute pubblica, la Filcams Cgil denuncia questa situazione complessa e si dichiara estremamente preoccupata" si legge sempre nella nota.