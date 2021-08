Alluvione dell'ottobre 2020, il Governo riconosce l'emergenza: in arrivo aiuti per le aziende agricole liguri

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2021 il Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali che, accogliendo la richiesta della Regione Liguria, riconosce il carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici del 2 e 3 ottobre 2020 e consente conseguentemente l’accesso agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale per i danni alle strutture aziendali ed alle infrastrutture connesse alle attività agricole, previsti dalle specifiche misure di intervento contenute nel decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni. Ne dà notizia il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia.

“Le aziende agricole dei seguenti Comuni – spiega Muzio – potranno beneficiare delle provvidenze previste dal comma 3 dell’art. 5 del suddetto decreto legislativo (‘In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all’80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate’): in provincia di Genova i Comuni di Campo Ligure, Casarza Ligure, Ne, Pieve Ligure, Sestri Levante, Sori, Zoagli; in provincia di Imperia i Comuni di Badalucco, Borghetto d’Arroscia, Montalto Carpasio, Castel Vittorio, Ceriana, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Molini di Triora, Pieve di Teco, Pontedassio, Ranzo, Taggia, Triora, Ventimiglia, Vessalico; in provincia della Spezia i Comuni di Maissana, Sesta Godano, Varese Ligure; in provincia di Savona i Comuni Albenga, Bardineto, Castelbianco, Finale Ligure, Giustenice, Ortovero, Villanova d’Albenga”.

“Nei seguenti territori - prosegue il consigliere regionale - potranno beneficiare degli aiuti anche i consorzi irrigui, come stabilito dal comma 6 dell’art. 5 ‘Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale’. Parliamo di Casarza Ligure in provincia di Genova, di tutti i Comuni sopra elencati della provincia di Imperia, dei Comuni di Ortovero e Villanova d’Albenga in provincia di Savona”.