Albenga, il 22 agosto Kronoteatro per i bimbi: “Pollicino pop”

Teatro musica e divertimento per i più piccoli con “Pollicino pop”: domenica 22 agosto alle 21.30 in piazza Enzo Tortora va in scena il secondo spettacolo per i più piccoli sul palco di Zingarate, rassegna estiva di Kronoteatro Albenga.

“Pollicino Pop” della compagnia lombarda “Teatro Invito” è uno spettacolo che mette allegramente in musica tutti gli stereotipi della celebre fiaba di Pollicino per far divertire i bimbi: gli attori recitano, suonano, cantano e animano pupazzi, mettendo in scena micro-coreografie..