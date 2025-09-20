Cairo, auto finisce fuori strada e investe una donna: grave incidente sulla Sp 12 (FOTO)

Soccorsi mobilitati nel primo pomeriggio sulla strada provinciale 12, tra Cairo e Altare, nei pressi dell’ingresso del parco dell’Adelasia, a seguito di un grave incidente stradale. L’allarme è scattato intorno alle 15:30 e i mezzi di pronto intervento sono intervenuti immediatamente.

Secondo le prime informazioni, un’automobile è uscita di strada, investendo una donna che camminava lungo il bordo della carreggiata e facendola cadere nella scarpata. Il veicolo, a sua volta, è finito in un burrone.

La causa dell’incidente potrebbe essere legata all’alta velocità: testimoni riferiscono che poco prima, nella stessa direzione, erano transitate diverse auto a velocità elevata. Altri passanti hanno rischiato di essere investiti, tra cui una donna con un bambino, sfiorata dai veicoli in transito.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto le Pubbliche Assistenze della Croce Bianca di Altare e di Cairo, l’automedica, carabinieri e vigili del fuoco. Per garantire un intervento rapido e sicuro è stato mobilitato anche l’elisoccorso Grifo da Albenga.

La donna è stata trasportata in codice rosso con l’elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, mentre il conducente dell’auto non ha riportato alcuna conseguenza.