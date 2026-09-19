"Oxytocin", il thriller ligure diretto dal loanese Giorgio Molteni arriva su Prime Video

Un thriller psicologico ambientato in Liguria, tra bullismo, manipolazione e relazioni, arriva su Prime Video. È Oxytocin, film diretto da Giorgio Molteni e scritto da Raffaella Verga, coppia nella vita e nel cinema: lui è di Loano, lei di Albenga.

Il film racconta una storia che si muove tra fragilità, dinamiche adolescenziali e rapporti che possono trasformarsi in forme di controllo e manipolazione. Un thriller che affronta temi molto attuali attraverso una vicenda dai risvolti psicologici.

Per il cast principale: Luca Molteni, Giulia Rachele Mazza, Fabio Bruni Dessì e Angelica Rossi. Tra gli altri interpreti Alberto Aimo, Matteo Arpe, Renzo Sinacori, Aurora Barbuto, Giorgia Graiani e Sofia Barbieri.

La Liguria non è soltanto lo sfondo del film: Oxytocin è stato girato anche sul territorio ligure, compresa Loano. Il rapporto di Giorgio Molteni e Raffaella Verga con il territorio è del resto consolidato: Verga è di Albenga e Molteni di Loano. In precedenza avevano già lavorato insieme a La Bella Gioventù, girato ad Albenga.

A questo proposito, il regista Giorgio Molteni esprime così la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Sono davvero felice di aver realizzato il sesto film della mia carriera girato e ambientato in Liguria - dopo Aurelia, Il ritorno del grande, Terrarossa, Oggetti Smarriti e Il silenzio prima del giorno -, su un totale di dodici titoli cinematografici, senza contare film TV e serie. Opere uscite al cinema, su Rai Uno, La7, Telemontecarlo, nei festival internazionali, distribuite all'estero e presenti su piattaforme come Prime Video Italia, USA, UK e la piattaforma statunitense Tubi.”

Il film è prodotto da One7Movies ed è stato realizzato grazie al contributo di FILSE / Genova Liguria Film Commission (GLFC).

Ora Oxytocin arriva su Prime Video, portando al grande pubblico di streaming una storia interamente nata e realizzata nel cuore della Liguria.