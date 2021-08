Dal 23 al 25 agosto torna l'Albenga Jazz Festival

Dopo un anno di sospensione a causa dell’emergenza Covid torna quest’anno l’ “Albenga JazzFestival”.

Il 23-24-25 agosto nella straordinaria cornice del Centro Storico e in Piazza Enzo Tortora - vero e proprio cuore pulsante degli eventi estivi dell’estate 2021 – risuoneranno le note di importanti jazzisti di fama internazionale.

“Il Festival del Jazz diventato, negli anni, uno degli appuntamenti più importanti del panorama artistico e culturale del comprensorio ingauno, dopo un anno di stop dovuto al Coronavirus, torna ad Albenga - afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis - Per tre serate le piazzette, le vie e i vicoli del nostro Centro Storico, oltre che Piazza Enzo Tortora, saranno piacevolmente invase dalla musica dei più grandi artisti Jazz del panorama internazionale. Voglio ringraziare l'Associazione "Le Rapalline in Jazz" che ogni anno realizza questo Festival apprezzato anche dai meno esperti. È portando la musica di questi straordinari artisti che il Jazz può arrivare anche al grande pubblico. Il nostro centro storico continuerà ad essere splendida cornice, anche nei prossimi anni, per questo Festival che, con la collaborazione già avviata tra l'associazione e l'amministrazione comunale continuerà a crescere sia di importanza che di notorietà”.

“La Fondazione Oddi è lieta di partecipare in questo 2021, anno della ripartenza, all’organizzazione delle serate del Jazz Festival e soprattutto a sostenere l’Associazione Rapalline un’associazione albenganese che ha portato Albenga nel firmamento della musica Jazz italiana, europea e mondiale - aggiunge Roberto Pirino, presidente della Fondazione Oddi che ha compartecipato alla realizzazione del Festival - Dove c’è cultura c’è la Fondazione, dove c’è Jazz ci sono Le Rapalline. Complimenti, quindi, alle Rapalline. La Fondazione Oddi sarà sempre al loro fianco per l’organizzazione di questi eventi che, siamo certi, consentiranno a molte persone di passare una bella serata in un momento reso così difficile dall’emergenza sanitaria in corso”.

PROGRAMMA IX EDIZIONE ALBENGA JAZZ FESTIVAL:

23 AGOSTO

Ore 16.00 Cattedrale San Michele – Improvvisazione organistica con Roberto Grasso

Ore 18.00 Piazza Trincheri – Danilo Raimondo, Marco Fossati duo

Ore 21.30 Piazza Enzo Tortora – Motus Laevus (Tina Omerzo – voce, pianoforte e tastiere, Edmondo Romano – sax soprano, clarinetti, chalumeau, whistle,zurne, cornamuse, Luca Falomi – chitarra acustica, classica, 12 corde, Olmo Andres Manzano – percussioni)

24 AGOSTO

Ore 18.00 Piazza Trincheri – La Liuteria ingauna di Santo Vruna con Manuel Merlo

Ore 21.30 Piazza Enzo Tortora – Duke’s Dream Enrico Pieranunzi & Rosario Giuliani (Enrico Pieranunzi – pianoforte, Rosario Giuliani – sax alto)

25 AGOSTO

Ore 18.00 Chiostro Ester Siccardi – Andrea Zanzottera: Pianoforte

Ore 21.30 Piazza Enzo Tortora – Vincent Peirani

Ore 22.15 Piazza Enzo Tortora – Helga Plankesteiner Presents Jelly Roll, the music of Jelly Roll Monton (Helga Plankesteiner – sax baritone e voce, Achille Succi – clarinetto basso, Glauco Benedetti – basso tuba, Michael Losch – pianoforte, Marco Coldà – batteria)

ECCO CHI SUONERA’ IN PIAZZA ENZO TORTORA:

MOTUS LAEVUS

Suoni e linguaggi musicali di strumenti antichi e moderni, acustici ed elettrici, brani originali e tradizionali, musica world che si avvicina al jazz contemporaneo, canti sloveni e cultura europea si fondono con danze nordafricane e orientali, composizioni dell'est dai tempi composti vengono miscelate a scale mediorientali greco turche.

DUKE’S DREAM

ENRICO PIERANUNZI - ROSARIO GIULIANI

Dopo due decenni di collaborazione nei contesti più diversi, Enrico Pieranunzi e Rosario Giuliani si sono finalmente ritrovati in studio per un progetto tutto loro: Duke's Dream.

Questo incredibile duo rende omaggio Duke Ellington. Le raffinate e originalissime interpretazioni attraverso le quali Pieranunzi e Giuliani propongono le composizioni del "Duca" esprimono al meglio quella comune visione della musica che da tempo ha fatto di loro due protagonisti assoluti della scena jazzistica internazionale.

VINCENT PEIRANI

Musicista dal grande carisma musicale, con capacità creative molto distintive, che dieci anni fa ha completamente rinnovato il linguaggio della fisarmonica (e continua a farlo). È diventato un artista di spicco, la cui visione disinibita e cosmopolita della musica gli consente di portare quel raro e prezioso tocco magico a tutto ciò che fa. In Francia, in ambito jazz, ha ottenuto i più importanti riconoscimenti istituzionali.

HELGA PLANKENSTEINER

PRESENT’S JELLY ROLL, THE MUSIC OF JELLY ROLL MORTON

Il nuovo progetto di Helga Plankensteiner presenta un’originale formazione con tre fiati dal registro basso: sax baritono, clarinetto basso e tuba.

Il repertorio è dedicato interamente a composizioni di Jelly Roll Morton, il grande pioniere autodefinitosi “inventore del jazz”. Gli arrangiamenti in chiave polistilistica rivelano aspetti sorprendenti di questo genio degli albori.

INGRESSO LIBERO con prenotazione presso lo IAT Albenga sito presso la Torre Civica di Piazza San Michele.

Tel 335 5366406 dalle 9.00 alle 13.00 (festivi compresi)

OBBLIGO DEL RISPETTO DELLE NORMATIVE COVID

Info sull’associazione:

sulla pagina Facebook: Le Rapalline in Jazz

Instagram: Le_Rapallie_in_Jazz