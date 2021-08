Politica |

Savona 2021, il movimento nazionale La Buona Destra sostiene il candidato sindaco Francesco Versace

Tre persone inserite nella squadra di Versace: Yuri Brioschi, Alexandra Hamzsek e Veronica Cocumazzo

A sostenere la candidatura a sindaco di Francesco Versace si è aggiunto il Movimento Politico "La Buona Destra", movimento nazionale fondato da Filippo Rossi che si riconosce in una destra moderata, laica, riformista e profondamente europeista. Il movimento di Rossi si va ad aggiungere al partito Noi con l'Italia il cui presidente Maurizio Lupi è intervenuto pochi giorni orsono ad un evento a supporto del Candidato Versace e al movimento Civico Liguria Popolare il cui leader è il Sottosegretario Andrea Costa. Sono dunque tre al momento le realtà che supportano il progetto di Versace per rilanciare Savona. La Buona Destra ha inserito 3 persone nella squadra di Versace, persone che si avvicinano per la prima volta ad una sfida amministrativa ma che vantano consolidate esperienze nella loro professione e nell'associazionismo. Si tratta di Yuri Brioschi responsabile provinciale del movimento de La Buona Destra, Alexandra Hamzsek fisioterapista e Veronica Cocumazzo, molto sensibile alle tematiche dell'infanzia tanto che attualmente ricopre il ruolo di responsabile provinciale dell'UNICEF. Insieme a tutti gli altri componenti della squadra di Francesco Versace potranno dare un valido contributo per un'amministrazione giovane e dinamica per Savona.

Redazione

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.