Coldiretti Savona, Grenna e Ciotta: “Una nuova consulta olivicola già al lavoro per condividere percorsi economici e formativi”

“La consulta è già al lavoro e ha programmato una serie di incontri tematici, da realizzare nei prossimi mesi, con l’obiettivo di condividere con le imprese alcuni percorsi economici e formativi – spiegano il presidente di Coldiretti Savona Marcello Grenna e il direttore provinciale Antonio Ciotta.

“L’olivicolo – spiegano - è un comparto che potrà dare importanti risposte all’economia del territorio, soprattutto al primo entroterra savonese, areale su cui insistono la maggior parte degli impianti, ma che ha bisogno di essere accompagnato verso una crescita in termini di conoscenze e competenze, nonché nel creare nuovi sbocchi commerciali oltre a consolidare quelli già in essere”.

“Da una prima stima – proseguono - la prossima raccolta non sarà tra quelle da ricordare per quantità, ma le imprese si stanno adoperando al meglio affinché la qualità del prodotto finale compensi il calo produttivo. Per questo, oltretutto, invitiamo i consumatori a comprare l’olio presso i mercati di Campagna Amica o nelle aziende a garanzia di una sicura provenienza, leggendo con attenzione l’etichetta, senza farsi ammaliare da richiami promozionali o offerte che vedono l’olio d’oliva venduto a prezzi inferiori agli stessi costi di produzione”.

In Italia 9 famiglie su 10 consumano olio extravergine d’oliva tutti i giorni con una crescente attenzione verso il prodotto di qualità, domanda sostenuta, sia a livello nazionale sia mondiale dai riconosciti effetti positivi sulla salute associati al consumo di olio di oliva, provati anche da numerosi studi scientifici”, concludono Grenna e Ciotta.