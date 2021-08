Savona, prorogato il contratto ai lavoratori precari di Ata: entro il 30 settembre dovranno però essere assunti i 35 dipendenti

Aveva richiesto una proroga dei contratti a tempo determinato dei lavori precari di Ata e oggi l'amministratore unico Gianluca Tapparini, dopo l'assemblea dei lavoratori che ha dato mandato ai sindacati di accettare, ha firmato con le stesse organizzazioni sindacali un accordo per l'estensione contrattuale fino al 30 settembre.

Entro quella data però Ata si è impegnata a procedere alle assunzioni dei 35 dipendenti dopo la pubblicazione delle graduatorie.

"Ciò nonostante permanendo una situazione di grave criticità, con totale assenza di risposta del commissario giudiziale in materia di livelli occupazionali e situazioni organizzative-aziendali le scriventi annunciano la proclamazione dello stato di agitazione che verrà formalizzato nelle modalità previste" spiegano i rappresentanti sindacali Fit Cisl Danilo Causa, Fp Cgil Ennio Peluffo e Giancarlo Bellini, Uiltrasporti Franco Paparusso e Fiadel Laura Carletti.

"Non ci fermiamo qua però, ora avvieremo lo stato di agitazione e poi se non avremo risposte partiremo con gli scioperi" hanno continuato Peluffo e Bellini, Cgil.

"In questo mese non accettiamo una ulteriore proroga a settembre, faremo lo stato di agitazione, blocco di straordinari, giornate di sciopero, finché il commissario non assume questi lavoratori e pubblica una graduatoria. Vogliamo ottenere i diritti dei lavoratori" ha specificato Causa, Fit Cisl.

Gli accordi che erano stati presi a fine giugno con l'amministratore unico di Ata, riguardavano infatti la conferma dei contratti di tutti i dipendenti a tempo indeterminato quando subentrerà al 49% la New Co (la scadenza del bando per la presentazione delle offerte è stata prorogata di un mese con scadenza il 27 settembre) e proprio l'assunzione, tramite concorso dei 35 lavoratori interinali presenti nella partecipata comunale da oltre da due anni.