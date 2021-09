Celle, il 10 settembre l'ex magistrato Gherardo Colombo presenta il suo libro "Liliana Segre. La sola colpa di essere nati"

L'ex magistrato Gherardo Colombo a Celle Ligure per la presentazione del suo libro "Liliana Segre. La sola colpa di essere nati".

Il giurista, saggista e scrittore italiano divenuto famoso per aver condotto o contribuito a inchieste celebri come la scoperta della Loggia P2, il delitto Giorgio Ambrosoli, Mani pulite, i processi Imi-Sir/Lodo Mondadori/Sme, sarà quindi in visita nel comune cellese il prossimo venerdì 10 settembre alle ore 21.00 in piazzetta Arecco.

L'evento è organizzato dalle Anpi di Celle e Varazze e patrocinato dal comune cellese.

Obbligo di prenotazione al 3356165384 o all'indirizzo mail anpicelle@gmail.com, per partecipare è necessario avere il green pass.