Loano, al Giardino del Principe la presentazione di “Nel giardino incantato” di Dominique Roland

Giovedì 9 settembre alle 21 nel Ridotto del Giardino del Principe di Loano si terrà la presentazione di “Nel giardino incantato” di Dominique Roland, alias Domenica “Nice” Piana.

Il volume è un romanzo autobiografico che narra le vicende di Nadia Prini, la quale passa dalla vita di pittrice di successo a quella di autrice.

Nice Piana nasce a Genova 77 anni fa. Laureatasi in lingue e letterature straniere, in gioventù frequenta anche l'Accademia Ligustica di Belle Arti. Trasferitasi in Riviera, insegna francese presso le scuole di Loano fino al 1995. Una volta in pensione si dedica a tempo pieno all'arte. Non soltanto alla pittura: ad una copiosa produzione pittorica, infatti, affianca quella letteraria. E' autrice di romanzi, raccolte poetiche e fiabe sotto lo pseudonimo di Dominique Roland. Nel corso della sua carriera artistica è stata protagonista di numerose mostre personali e collettive ad Alassio, Savona, Albenga, Genova, in Piemonte e in Lombardia.

Presenta Umberta Bolognesi, presidente di Unitre Loano. L'entrata è libera, fino ad esaurimento posti. E' necessario presentare il “Green Pass”.

L'appuntamento è stato organizzato da Pro Loco Loano e rientra nell'ambito di “LOA-Legge in Ogni Angolo”, la manifestazione interamente dedicata alla lettura organizzata dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con l'Aps #cosavuoichetilegga? insieme ad Atuttotondo di Monica Maggi e con le associazioni e le realtà locali aderenti al “Patto per la Lettura”.