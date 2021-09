Furto aggravato e continuato ai danni del Self di Albenga: un arresto e una denuncia

Ieri sera, i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Albenga, al termine di una mirata indagine finalizzata al contrasto dei furti in danno di attività commerciali locali, hanno arrestato un 39enne con precedenti giudiziari e di polizia e denunciato in stato di libertà un 31enne, entrambi di Albenga.

L'epilogo della vicenda è avvenuto ieri al termine di un servizio di osservazione eseguito all'esterno e all'interno dell’attività commerciale Self, che ha permesso di bloccare gli autori dei furti reiterati, che andavano avanti da alcuni mesi, ai danni del magazzino dell’azienda: un dipendente infedele e il relativo complice.

I due avevano ideato un sistema che consentiva di aggirare i normali controlli di sicurezza interna simulando una regolare consegna di merce, che avveniva all'esterno nel cortile di carico e scarico del centro commerciale, di fronte al magazzino.

La refurtiva, consistente in condizionatori d’aria, caldaie, motogeneratori, lampadari, per un importo complessivo di circa diecimila euro, è stata rinvenuta in parte all'interno dell’auto condotta dal complice, bloccata dai militari in frazione Leca di Albenga, mentre si allontanava velocemente dal luogo del furto. La restante è stata invece rinvenuta presso l’abitazione dell’arrestato.

L'uomo stamattina è stato condotto a giudizio direttissimo davanti al giudice del tribunale di Savona, che ha convalidato l’arresto confermando gli arresti domiciliari.