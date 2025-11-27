Copertura dei turni del PPI di Albenga e dell'automedica, un accordo per coinvolgere i medici dell’Ospedale Evangelico di Genova

Una collaborazione tra Ospedale Evangelico Internazionale (OEI) di Genova eAsl2 per il Punto di Primo Intervento dell’Ospedale di Albenga. Lo prevede la bozza di un accordo quadro tra Asl2 Savonese e lo stesso Evangelico, pensato per garantire servizi di supporto nella carenza di organico o criticità nel reperirlo.

Il documento stabilisce che l’Evangelico potrà mettere a disposizione propri medici specializzati del Pronto Soccorso da impiegare nei turni del PPI albenganese, struttura che fino allo scorso settembre era operativa 12 ore su 24 e successivamente potenziato sulle 24 ore, ma con la difficoltà a trovare medici per coprire i turni. L’accordo prevede inoltre l’utilizzo degli stessi medici anche per la copertura di turni della Strutura complessa 118 Emergenza Territoriale, in particolare nel servizio di automedica.

Il personale dell'Evangelico manterrà la dipendenza giuridica dall’ospedale di appartenenza, ma durante l’attività ad Albenga risponderà alle indicazioni organizzative di Asl2.

Il servizio prevede indicativamente la copertura pdi uno o due turni al mese, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Evangelico , con un corrispettivo orario di 100 euro lordi pagati da Asl2.

I dettagli operativi, i professionisti coinvolti e i costi saranno definiti in successivi atti specifici firmati dai due enti. L’accordo avrà una validità di tre anni a partire dalla data della firma.