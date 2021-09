Vaccini, via libera di Aifa alla terza dose dal 20 settembre per gli immunodepressi

Via libera di Aifa alla terza dose per gli immunodepressi a partire dal 20 settembre. La notizia è stata annunciata dal commissario straordinario per l'emergenza covid Francesco Figliuolo al termine di un incontro con il ministro Roberto Speranza.



Era stato lo stesso Speranza ad aprire alla possibilità della terza dose per alcune categorie più fragili. "Saranno aggiornati i sistemi informatici per l’avvio delle somministrazioni su tutto il territorio nazionale", hanno spiegato dalla struttura commissariale presieduta da Figliuolo.



Dopo gli immunodepressi sarà la volta degli over 80 e degli ospiti delle rsa, tra i primi a ricevere il vaccino nella prima fase della campagna.