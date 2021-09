Scopri Nexyiu, la shopping community che ti fa guadagnare più di quanto spendi

NEXYIU® è una Shopping Community con una serie infinita di servizi e vantaggi. Più sei fedele, più NEXYIU® ti premia facendoti risparmiare anche quando acquisti sulle piattaforme che sei già abituato a usare. NEXYIU® è accanto a te per offrirti benefit reali, costanti e quotidiani!

Più di 20.000 famiglie e persone in meno di un anno hanno già scelto di entrare a far parte della NEXYIU® Community: accesso a servizi innovativi, sconti vantaggiosi e tutti i benefit dell’esclusiva Gift Card per i tuoi acquisti hanno fatto di NEXYIU® un fenomeno virale che non teme paragoni!

Come Funziona Nexyiu?

1) La persona o l’azienda si registrano in Nexyiu in modo Gratuito.

2) Acquistano uno degli Abbonamenti (Smart, Premium, o Family)

3) Ricevono un Credito Mensile per 36 Mesi da Spendere presso qualunque attività online, Offline, o presso i Servizi Nexyiu .

Ogni volta che su internet si parla di queste opportunità tutti in modo legittimo sono sospettosi. Ecco perché c’è un referente dedicato che ti spiega tutto, che ci mette la faccia e supporta una delle iniziative di maggior successo del 2021.