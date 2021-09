Albenga, tutto pronto per il Festival della Gentilezza

Il comune di Albenga, per il terzo anno di fila, accoglie la proposta dall'Associazione Culturale Cor et Amor e aderisce alla “6° Giornata Nazionale dei giochi della gentilezza” proponendo il “Festival della Gentilezza”: incontri, laboratori e riflessioni su uno dei valori che troppo spesso viene trascurato e che, invece, è alla base di ogni rapporto umano e del buon vivere civile.

Il Festival è rivolto a tutta la cittadinanza, in particolare ai bambini e alle loro famiglie ed ha l’obiettivo di prevenire e correggere, attraverso la cortesia, molti comportamenti che danneggiano il vivere sereno della comunità.

Afferma Martina Isoleri consigliere delegato alla gentilezza: "Anche quest’anno abbiamo aderito alla proposta dell’associazione Cor et Amor organizzando il Festival della Gentilezza. Tema centrale della due giorni sarà “l’altro”, argomento dalle tante sfaccettature che verrà affrontato attraverso la testimonianza di persone che hanno vissuto da vicino l’esperienza dell’incontro".

"Credo sempre più fermamente che l’emergenza Covid ci abbia dato un’ulteriore conferma di quanto sia importante recuperare certi valori quali il rispetto dell’altro che passa proprio e necessariamente attraverso la gentilezza intesa nel senso più ampio del termine. Spero che questo possa essere il primo di altri eventi che potranno aiutarci a vivere sempre di più il rapporto con l’altro come momento di ricchezza senza pregiudizi. Ringrazio l’assessore Marta Gaia e il vicesindaco Alberto Passino per l'appoggio, Monica Maggi, Tiziana Minacapilli e #COSAVUOICHETILEGGA? per l'organizzazione del Festival, Sandra Berriolo per l'idea!".

Aggiunge Marta Gaia assessore alle Politiche Sociali: "La gentilezza è capace di costituire un tramite importante tra il mondo del sociale e quello della cultura. È necessario creare ponti per promuovere nuovi stili di comunicazione basati su valori positivi".

Il sindaco Riccardo Tomatis: “La gentilezza è il valore alla base di tutte le relazioni umane che è importante da recuperare. È proprio attraverso atteggiamenti e comportamenti gentili che si riescono ad ottenere i risultati migliori e, talvolta, insperati. Purtroppo, come ho già detto in altre occasioni, viviamo in un momento nel quale i toni si alzano troppo facilmente e, anche attraverso i social, ci si rapporta con l’altro in maniera aggressiva. Credo che solo recuperando i buoni modi legati alla gentilezza e all’educazione si possa riportare i rapporti tra le persone sui binari della correttezza e del rispetto reciproco”.

Ecco il programma:

venerdì 17 settembre

- ore 16-18,30 in piazza Trincheri - Intervento dell'autrice della saga “Le Cronache del Regno" Stefania Ponzone e laboratorio di kintsugi, ovvero l'antica arte giapponese per riparare oggetti rotti con colla e oro a cura del’APS “Con l'Oro”

- ore 18,30 in piazza dei Leoni - Conferenza "Chi è L’altro?”. Intervengono Barbara Testa, giornalista “L'esperienza del Rwanda” - e Marino Muratore "La scuola degli asini” e altre storie di rispetto delle diversità. Relatore Giuliano Basso dell’ Associazione Migrantes. Conduce Tiziana Minacapilli dell’ APS #cosavuoichetilegga? Prenotazioni Ufficio MT: iat@comune.albenga.sv.it — 335 5366406

Sabato 18 settembre

- ore 16-18 in piazza IV Novembre - "L'affido è per tutti fai spazio ad un bambino". Insieme per promuovere e far conoscere il progetto affido per donare un tempo gentile. Laboratori per bambini 4/12 anni, stand informativo del progetto "Affido" e letture. L'iniziativa a cura di Associazione SJAMo — Sao José Amici nel Mondo con la partecipazione delle Associazioni APS #Cosavuoichetilegga?. Immaginafamiglie. Migrantes. YFPP e con la collaborazione di Albenga Brick;

- ore 18 in piazza dei Leoni - Spettacolo teatrale “Luci” a cura di Massimo Ivaldo Prenotazioni Ufficio IAT: iat@comune.albenga.sv.it — 335 5366406.