Savona, due poliziotti liberi dal servizio arrestano 27enne del Gambia colpito da un provvedimento restrittivo

Nella mattinata di ieri, due poliziotti della Squadra Volante, liberi dal servizio, hanno tratto in arresto un 27enne originario del Gambia in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla Corte d’Appello di Genova.

Gli agenti mentre transitavano in piazza del Popolo a Savona, hanno notato l'uomo, da loro conosciuto e destinatario del provvedimento restrittivo. Il 27enne è stato quindi fermato e denunciato anche per ricettazione, poiché trovato in possesso di un passaporto intestato ad un’altra persona.

Dopo gli atti di rito l’arrestato è stato posto a disposizione della magistratura. Il documento posto sotto sequestro, è ora oggetto di ulteriori accertamenti.