Bitcoin sta scivolando di nuovo. Non aspettarti che si stabilizzi

Il crollo di Bitcoin è ripreso venerdì scendendo a $ 37.995, in calo di circa il 9% nelle ultime 24 ore. Gli investitori hanno avuto una tregua per un paio di giorni dopo che la criptovaluta ha perso quasi il 40% del suo valore dal picco al minimo questa settimana, passando da $ 49.860 a $ 30.200.

Non aspettarti che la calma si stabilizzi

Bitcoin è volatile oggi come lo era nel 2014, ha sottolineato DataTrek Research in una nota venerdì. In effetti, nonostante l'impennata del valore da $ 200 miliardi nel 2014 a $ 1 trilione in aprile, prima del suo recente crollo, la volatilità di Bitcoin non si è mossa, con una media giornaliera dei movimenti del 3,7%.

Per il contesto, il dollaro ponderato per il commercio si muove in media dello 0,3% al giorno, rendendo Bitcoin circa 13 volte più volatile, secondo DataTrek. "Se sei coinvolto, ti consigliamo una dimensione della posizione che riconosca che si tratta di un asset da $ 750 miliardi che viene ancora scambiato come se fosse un asset da $ 1 miliardo", ha scritto il co-fondatore di DataTrek Nicholas Colas, riferendosi al recente valore di mercato di Bitcoin.

Più grande è un titolo, meno volatile diventa. E il picco della volatilità è spesso un segnale di vendita, che mostra che gli investitori stanno perdendo fiducia nelle prospettive di un'azienda.

Il valore del mercato di Bitcoin

Ma il valore di mercato di Bitcoin è ingannevole. Secondo Deutsche Bank, circa il 78% della fornitura totale di Bitcoin, 18,7 milioni di monete, è illiquida: ha tenuto a bada gli scambi di portafogli digitali o è stato depositato in garanzia per prestiti o prestiti. Meno di $ 1 miliardo di Bitcoin cambia di mano ogni giorno.

Al contrario, JPMorgan Chase (ticker: JPM), un titolo con una capitalizzazione di mercato di $ 486 miliardi e 15 milioni di azioni scambiate ogni giorno, ha un volume medio di $ 2,4 miliardi. Rispetto all'oro, che è spesso citato come risorsa alternativa al Bitcoin, il volume giornaliero della criptovaluta è irrisorio, pari a solo l'1,9% del metallo prezioso, secondo Deutsche Bank.

Mentre il trading in Bitcoin non ammonta a molto volume, il mercato dei derivati più ampio è molto più ampio e potrebbe amplificare la volatilità. Anche la minaccia di una regolamentazione governativa più rigida sta aumentando, causando nervosismo sui prezzi.

E la prospettiva di una tassa sul carbonio di Bitcoin non è fuori dal regno mentre i governi cercano di ridurre l'impronta di carbonio delle loro economie dal momento che l'estrazione della roba ora consuma tanta elettricità quanto paesi come l'Argentina.

Con così tante forze che battono il prezzo, è improbabile che Bitcoin si stabilizzi presto.

La posizione cinese

In una dichiarazione, il vice premier cinese Liu He ha affermato che è necessaria una regolamentazione più severa per proteggere il sistema finanziario.

Una traduzione della dichiarazione tramite Google indica che la Cina vede un "giro di vite sul comportamento di mining e trading di Bitcoin", come un modo per "prevenire la trasmissione di rischi individuali".

La posizione della Cina non è nuova, tuttavia, ha contribuito a esercitare una nuova pressione di vendita sul settore delle criptovalute, guidato da bitcoin. Mercoledì scorso la People’s Bank of China ha annunciato che alle società di servizi finanziari e ai servizi di pagamento è stato vietato stabilire prezzi o condurre affari in valute virtuali, secondo quanto riportato dalle notizie - una mossa che è stata in parte incolpata di un tuffo infrasettimanale da parte delle risorse digitali.