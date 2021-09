Comunali Spotorno 2021, Massimo Spiga: "Il degrado regna sovrano. Basta usare più occhi e meno lingua"

"Il degrado regna sovrano nel paese delle meraviglie. Come sia possibile che non si riesca a vedere l'incuria in cui versa il nostro territorio dopo 5 anni di proclami, imposizioni, dimissioni, scandali. Forse solo io giro per le strade a piedi e guardo dove metto i piedi".

A dirlo è il candidato con la lista "Insieme per Spotorno" e consigliere uscente Massimo Spiga, parlando di decoro urbano: "Se fossi un turista - continua - se non fosse perché è il primo paese allo snodo autostradale, perché dovrei soggiornare in un paese così squallido? Bastano 2 km e cambia il mondo. Basta usare gli occhi e meno la lingua".