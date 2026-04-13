Dopo il referendum, il PCL rilancia: “Serve una alternativa vera al Governo Meloni”

Il Partito Comunista dei Lavoratori promuove un’iniziativa pubblica per analizzare lo scenario politico italiano dopo il referendum, con uno sguardo alle prospettive dell’opposizione e al ruolo delle sinistre e del sindacato.

L’assemblea pubblica, dal titolo “Dopo la vittoria del No al referendum. Per un rilancio unitario dell’opposizione di classe. Per la cacciata del governo Meloni. Per una alternativa anticapitalista e antimperialista”, è in programma mercoledì 15 aprile, alle ore 17, presso la Sala Gallesio di Finale Ligure.

Al centro dell’incontro, come spiegano gli organizzatori, la necessità di aprire una riflessione sulle “nuove responsabilità delle sinistre e dei sindacati” e sulla costruzione di “una alternativa vera al governo Meloni”, che venga indicata “dal versante delle ragioni dei lavoratori e delle lavoratrici” e si caratterizzi come “una alternativa anticapitalistica”.

Nel corso dell’appuntamento sarà affrontato anche il quadro internazionale, con riferimento alle attuali tensioni globali, alla “corsa generale agli armamenti” e al “ritorno delle peggiori pagine del colonialismo”, con un focus particolare sulla situazione in Palestina. Interverrà Marco Ferrando, portavoce nazionale del Partito Comunista dei Lavoratori.