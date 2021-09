Politica |

Piaggio Aero, Schirru: "Dal ministro Giorgetti atti concreti per Savona"

"Il ministro allo Sviluppo economico – confermando la commessa per l’acquisto di sei P180 - ha portato a termine quanto anticipato durante la visita in cui abbiamo incontrato le forze sindacali che rappresentano le aziende della provincia in crisi"

“L’epilogo della visita del ministro Giancarlo Giorgetti a Savona è positivo. Durante la campagna elettorale è facile presentarsi per fare passerella e stringere mani. Il ministro allo Sviluppo economico invece – confermando la commessa per l’acquisto di sei P180 di Piaggio Aerospace - ha portato a termine quanto anticipato durante la visita in cui abbiamo incontrato le forze sindacali che rappresentano le aziende della provincia in crisi. Ora ci concentreremo sugli altri dossier. Quando le istituzioni remano nella stessa direzione i risultati concreti arrivano con molta più facilità”, ha commentato il candidato sindaco del centrodestra a Savona, Angelo Schirru.

I.P.E.

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.