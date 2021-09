La guida perfetta per rendere giardini, terrazzi e spazi pubblici unici e luminosi

Poter godere di uno spazio esterno per concedersi ore liete e rilassanti è davvero un sogno, soprattutto se si vive in città.

Un giardino, una semplice terrazza, sono l’oasi perfetta soprattutto d’estate quando il caldo ci attanaglia. Se di giorno vivere nel verde mitiga l’afa e le alte temperature, la sera attardarsi nel giardino, attorno al tavolo con famiglia e amici, oppure semplicemente seduti sotto le stelle, ci consente di ritemprare il fisico e la mente.

Progettato di tutto punto il giardino perfetto è quello che rispetta la naturalezza del paesaggio circostante, ma risponde anche alle esigenze dei padroni di casa a partire dal giusto grado di illuminazione, che ci consente di viverlo appieno. Corretto privilegiare soluzioni ecosostenibili grazie alla collocazione di lampade solari da giardino.

Illuminazione a energia solare, faretti e lampioni fotovoltaici: Ecoworld-Shop ci guida all’acquisto corretto

In tema di lampade solari da esterni, lampade solari e lampade solari da giardino, Ecoworld-Shop mette a disposizione della clientela una vasta scelta di prodotti per rendere gli spazi esterni unici e luminosi.

Scegliere il supporto luminoso non è mia stato così facile, ma soprattutto comodo grazie alle tante soluzioni disponibili sul catalogo online di Ecoworld-Shop. Sfogliato con attenzione il catalogo ci permette di osservare da vicino l’ampia carrellata di articoli d’illuminotecnica solare per giardino ed esterni, dalle soluzioni per la pubblica illuminazione a quella privata.

I prodotti messi sul mercato da Ecoworld-Shop.it godono di una qualità elevata e hanno superato brillantemente test severi.

Le tante proposte a catalogo si rivelano ideali per illuminare gli spazi privati ma anche tutta una serie di aree pubbliche dalle strade alle piazze, dai parchi alle rotonde passando per i parcheggi.

“Curiamo molto l’aspetto qualitativo – sottolineano i responsabili del team Ecoworld-Shop - lo facciamo perché vogliamo che ogni nostro cliente possa trovare nell’illuminazione fotovoltaica un mezzo con il quale sostituire o ampliare l’illuminazione tradizionale”.

I pregi delle soluzioni solari fra budget e ambiente

I supporti a energia solare vantano minori costi d’installazione e di manutenzione, inoltre incidono limitatamente sul budget in termini di consumo, ma soprattutto sono amici dell’ambiente perché sfruttano le energie rinnovabili, presenti in natura.

Un servizio a 360 gradi dall’acquisto alla consulenza alla fase di riparazione

Approssimativo considerare i professionisti di Ecoworld-Shop semplici commercianti. Il loro impegno va oltre la fase della vendita d’illuminazione solare. Grazie al laboratorio e all’esperienza acquisita nell’elettronica e nelle rinnovabili, sono in grado di offrire un servizio di riparazione a tutto tondo, garantendo nel tempo la funzionalità del prodotto.

Nel laboratorio è disponibile una vasta gamma di ricambi, e il personale qualificato ed esperto può assemblare qualsiasi tipo di pacco batteria per garantire all’occorrenza un intervento celere e adeguato su tutti i prodotti.

Non solo assistenza

I professionisti del team Ecoworld-Shop offrono un puntuale servizio di consulenza all’acquisto, illustrando le potenzialità dei loro prodotti con particolare attenzione alle scelte sostenibili e all’efficienza energetica.