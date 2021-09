Politica |

Savona 2021, il candidato Versace e la situazione degli impianti sportivi: "Veramente deficitaria, dovremo ricercare finanziamenti per le manutenzioni"

L'ex primario di Reumatologia ha puntato il dito sullo stadio Bacigalupo e la piscina del Prolungamento, attenzione anche alle necessità della Rari Nantes

"La situazione degli impianti sportivi a Savona è veramente deficitaria, in questi 5 anni di amministrazione abbiamo assistito al decadimento delle strutture più importanti". Questo il grido d'allarme del candidato sindaco di Savona Popolare Francesco Versace che ha puntato il dito sulle strutture sportive del comune capoluogo partendo dallo stadio Bacigalupo passando poi per l'abbandonata piscina del Prolungamento. "Abbiamo lo stadio Bacigalupo chiuso e ormai probabilmente irrecuperabile, si potrebbe fare un'opera di ristrutturazione ma costa parecchio e non è produttiva - continua l'ex primario di Reumatologia dell'ospedale San Paolo - la piscina del Prolungamento è ferma al palo e non si sa cosa potrà succedere, probabilmente sarà distrutta e verrà recuperato quello spazio per quello che la prossima amministrazione deciderà". Attenzione anche alla Rari Nantes Savona, fiore all'occhiello della città sia per la pallanuoto che per il nuoto sincronizzato. "Ho parlato con il presidente della Rari Nantes e mi ha illustrato diverse problematiche, a cominciare dal bando che è andato deserto da 1 milione e 300mila euro per il secondo lotto della piscina Zanelli, le necessità della società sono di avere più spazi per poter dare la possibilità agli iscritti di praticare l'attività sportiva" ha continuato il candidato alla carica di primo cittadino. Alcune società sportive savonesi lamentano anche un'assenza di comunicazione da parte del comune e si lamentano di essere state dimenticate. "Il campo della Fontanassa è praticabile, si fanno manifestazioni annuali di grande interesse e anch'esso va mantenuto nelle migliori condizioni possibili. Ci sono tante società che girano per Savona in cerca di spazi per potersi allenare, purtroppo non abbiamo questa grande disponibilità e bisogna ricordare che il comune ha grossi problemi di bilancio. Potremmo però istituire tavoli tecnici dove si potranno creare dei protocolli per ottenere dei finanziamenti da parte dell'Europa, dallo Stato, dalla Regione per poter fare manutenzione agli impianti" ha continuato Francesco Versace. "L'attività sportiva è importante, oltre all'aspetto della salute fisica dei giovani è anche un momento di condivisione sociale. Ci si deve mettere di grande impegno e cercare di risolvere il problema che abbiamo sugli impianti sportivi" conclude il candidato di Savona Popolare.

I.P.E.

