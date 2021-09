Savona, dopo un mese riaperta via Beato Ottaviano: messo in sicurezza il ponte (FOTO)

Ritorna ad essere transitabile via Beato Ottaviano a Savona. In tarda mattinata sono stati tolte le transenne e così la via è tornata percorribile.

Un mese fa, lo scorso 28 agosto, era stato chiuso a causa della caduta di calcinacci dallo storico ponte romano Sisto IV costruito nel 1479 su suo volere e commissione per raggiungere il convento di San Giacomo.

Immediato era stato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. Fortunatamente non si erano registrati feriti o danni a mezzi di passaggio.

La strada però che porta a piazza Amendola e nella direzione opposta in via Famagosta, era stata chiusa e l'8 settembre erano partiti i lavori da parte del comune.

L'Amministrazione aveva provveduto ad affidare gli interventi di manutenzione a una ditta che ha operato sul posto con una piattaforma elevatrice. Dalle pareti dell'infrastruttura era stata così tolta tutta la vegetazione, erano stati rimossi i calcinacci applicando poi un fissativo per tutta la struttura, e infine erano stati installati dei dissuasori per i volatili.

Per quanto invece riguarda le piante di fico che già in passato avevano creato discussioni e danneggiato parte dell'opera, sono state completamente rimosse.