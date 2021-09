Incidente sulla A10 tra Savona e Albissola: 2 persone in codice giallo, traffico in tilt

Un incidente si è verificato intorno alle 13.00 lungo l'autostrada A10 nel tratto tra Savona e Albissola, in direzione Genova, all'interno di una galleria.

Secondo quanto riferito, il sinistro avrebbe coinvolto due mezzi pesanti e un'auto. Sul posto immediato l'intervento dei militi della Croce Rossa di Vado Ligure e di Savona, dell'automedica del 118 e dei vigili del fuoco.

Due persone, un uomo di 22 e una donna di 24 anni, sono state trasportate in codice giallo traumatico all'ospedale San Paolo scortate dall'automedica Sierra 1.

Traffico in tilt sul tratto autostradale interessato: si registrano 8 km di coda in direzione Genova e 6 in direzione inversa.