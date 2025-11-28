Savona, il Tavolo del decoro si prepara a discutere di nuove isole ecologiche "accorpate" e superamento dei sacchi per la plastica

Ci sono "azioni di miglioramento riguardo al sistema di raccolta dei rifiuti urbani" nell'oggetto di convocazione del Tavolo del decoro, che si riunirà il 9 dicembre a Palazzo Sisto con Comune, associazioni e rappresentanti dei cittadini.

Le richieste di cambiamento dell’organizzazione del sistema porta a porta di prossimità e le critiche sulla gestione del servizio da parte dei savonesi non si sono spente, e Palazzo Sisto ne discuterà al tavolo.

Sul tavolo temi sempre "caldi" e per i quali alcune associazioni premono da tempo. Tema di discussione e approfondimento dell'incontro saranno, infatti, la creazione di isole ecologiche condivise e accorpate (che permetterebbero di non vedere più i bidoni condominiali di fronte a ogni portone), i cestini per le deiezioni canine e per i mozziconi di sigarette, la comunicazione ai e con i cittadini relativa al servizio, il superamento dei sacchi per la plastica (da tempo i savonesi chiedono bidoni per evitare che i sacchi vengano portati via dal vento o rotti da gabbiani o altri animali), le sanzioni e i controlli per chi non rispetta le regole e il piano di spazzamento e lavaggi ordinari e straordinari.