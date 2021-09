Alassio con le De.Co. alla Fiera dei Colori e dei Sapori d'Italia a Beausoleil

Prosegue in maniera fattiva e produttiva la collaborazione del comune di Alassio con la Camera di Commercio Italiana a Nizza. In questo contesto, infatti, sabato 2 ottobre una delegazione di insegnanti e studenti dell'Istituto Alberghiero "Giancardi" di Alassio prenderà parte alla 13° edizione della Fiera dei Colori e dei Sapori d'Italia a Beausoleil.

"In collaborazione con l'assessorato al Commercio del comune di Alassio e la Camera di Commercio Italiana a Nizza - spiega Fabio Macheda che due anni or sono sottoscrisse l'accordo con l'importante realtà camerale della Costa Azzurra - gli studenti delle classi di cucina, sala e accoglienza turistica dell'Istituto promuoveranno i prodotti di Denominazione Comunale di Origine, le nostre De.Co. Gli studenti di cucina prepareranno sul posto l'Acciugotto - Panino Ghiotto, quelli del corso di sala li serviranno insieme ai nostri Baci di Alassio, mentre gli studenti dell'accoglienza presenteranno al pubblico i prodotti De.co distribuendo brochure con la storia e le ricette della nostra tradizione. Anche la rivista Alassio Magazine, quest'anno appositamente realizzata anche in lingua francese, contribuirà a presentare le nostre eccellenze oltreconfine".