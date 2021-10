Politica |

Savona 2021, Articolo Uno chiude la sua campagna elettorale con Bersani: "La destra si può battere"

L'ex segretario nazionale del Pd invita a ricompattare le forze di sinistra e apre le porte anche al Movimento 5 Stelle "per mettere dentro quella novità che ci vuole"

Ha chiuso la sua campagna elettorale col proprio presidente nazionale "Articolo Uno", partito che, insieme al Pd, si presenterà alle prossime elezioni comunale di Savona a sostegno di Marco Russo. E' stato quindi Pierluigi Bersani a dare l'ultima benedizione "dall'alto" al candidato del centrosinistra nel giardino Serenella alle Fornaci, lanciando, insieme al segretario cittadino Simone Anselmo, un messaggio chiaro: "La destra, regressiva, protezionista, spesso razzista, si può battere, Savona deve dire questo". Sfruttare quindi il "laboratorio" della città della Torretta, con la sinistra riunita intorno al nome di Russo, il quale ha sottolineato come la coalizione di governo uscente sia "spaccata, litigiosa, che ha dimostrato incapacità amministrativa" per estendere poi il discorso a livello nazionale. "Le destre vogliono andare subito al voto perché temono il consenso possa crollargli sotto i piedi e perché pensano che noi non siamo preparati - ha poi aggiunto Bersani - In parte hanno ragione, dobbiamo ricompattare le forze di sinistra su di un fondamentale nuovo" aprendo le porte di casa anche a un Movimento 5 Stelle portato a maturazione dall'esperienza di Conte "per mettere dentro quella novità che ci vuole". E battere la maggioranza uscente con un obbiettivo: quello di ritrovare il senso di comunità, "parola da riempire vincendo l'isolamento e la frammentazione sociale, partendo dai quartieri e da quelle associazioni che lamentano la carenza di un'amministrazione che ha azzerato finora ogni finanziamento e ogni progettualità" ha detto il candidato Russo. Non poteva mancare poi un accenno alla sanità, tema a cui Articolo Uno è legata con un filo a doppia mandata avendo tra le sue fila il ministro Roberto Speranza, che per Bersani deve diventare "comunitaria" e sul lavoro.

Redazione

