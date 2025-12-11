Acqua non potabile ad Andora, sequestri e indagini su due società

Questa mattina i Finanzieri del Comando Provinciale di Savona, su delega della Procura della Repubblica, hanno eseguito perquisizioni e sequestri di documenti presso le società San Lazzaro S.p.A., con sede a Loano, e Rivieracqua S.p.A., con quartier generale a Imperia.

Il provvedimento si è reso necessario per acquisire documentazione ed elementi informativi nell’ambito del procedimento iscritto presso la Procura della Repubblica di Savona, a seguito di numerosi esposti di cittadini e associazioni, che denunciavano carenze nella gestione del servizio di raccolta, trattamento e fornitura di acqua durante la grave situazione di emergenza idrica nel Comune di Andora negli anni 2022 e 2023.

Secondo gli accertamenti finora svolti, che devono ancora essere confermati mediante le acquisizioni documentali, la società San Lazzaro S.p.A. non avrebbe correttamente adempiuto al servizio di fornitura di acqua nei confronti della società Rivieracqua S.p.A., fornendo acqua non potabile nel 2022 e nel 2023, sottraendo partite di acqua attraverso condotte abusivamente realizzate e, infine, comunicando dati che risultano, allo stato, non veritieri all’Ente regionale preposto.

La società Rivieracqua S.p.A., a sua volta, nelle persone dei responsabili all’epoca dei fatti, non avrebbe gestito correttamente il servizio pubblico di fornitura di acqua alla collettività durante il periodo di carenza idrica, rendendo l’acqua non fruibile per scopi umani e alimentari, con conseguente danno per la popolazione coinvolta.

Le indagini sono coordinate dal Pm Massimiliano Bolla.