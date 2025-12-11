Un savonese crea l’app che avvisa i cittadini sui giorni della raccolta differenziata

Un’app per Android, con numerose e utili funzioni, come promemoria per i giorni di conferimento dei rifiuti nel Comune di Savona, pensata per le utenze private.

A realizzarla è stato Enrico Barbano, ingegnere savonese laureato al Politecnico di Torino. In un post sulla pagina Facebook Savona scomparsa ha illustrato la sua app, che mette a disposizione di chi ne farà richiesta.

«Per chi se ne intende – scrive – è stata realizzata tramite AppInventor del MIT (Massachusetts Institute of Technology), una importante istituzione di ricerca universitaria statunitense. Le immagini rappresentano i turni di una delle zone in cui è stata divisa Savona, mentre le altre sono esempi delle note visibili premendo uno dei pulsanti in fondo della pagina principale».

L’app è programmata in modo che la data e il giorno della settimana si aggiornino automaticamente, e il nome del giorno si illumina di verde, avvisando così il cittadino che è il momento di conferire il rifiuto previsto.

«Garantisco personalmente l’assenza di qualunque sotterfugio che violi la privacy – o peggio», conclude Barbano, chiedendo agli utenti del social che cosa ne pensino.

L’app fornisce anche una dettagliata descrizione dei rifiuti da differenziare e dei contenitori corretti, oltre a indicazioni sugli orari del centro di raccolta, sulle stazioni mobili e sugli indirizzi e numeri ai quali rivolgersi per informazioni.