Albenga, attivato il Coc: la cittadinanza invitata alla massima prudenza

È scattata questa mattina alle 6 l’allerta meteo arancione anche ad Albenga, e prontamente è stato attivato il COC che, già nelle prime ore della mattinata, ha visto svolgersi alcune riunioni operative per valutare le condizioni meteo e le eventuali misure da adottare.

In queste ore passerà per le vie cittadine una macchina della polizia locale per diffondere il messaggio di allerta. Si raccomanda inoltre alla popolazione di adottare tutte opportune misure di autoprotezione.

La Sala Operativa C.O.M. seguirà l'evolversi della situazione, invitando ad attenersi alle raccomandazioni di seguito riportate:

• non sostare in locali seminterrati;

• prestare attenzione nell' attraversamento di sottovia e sottopassi;

• prestare maggiore attenzione alla guida di autoveicoli e moderare la velocità, al fine di evitare sbandamenti;

• evitare le zone esposte a forte vento per il possibile distacco di oggetti sospesi e mobili (impalcature, segnaletica, ecc.) e di caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri (vasi, tegole … );

• non sostare lungo viali alberati per possibile rottura di rami;

• prestare attenzione lungo le zone costiere, e, in presenza di mareggiate, evitare la sosta su moli e pontili;

• in caso di fulminazione, evitare di sostare in vicinanza di zone d'acqua e non portare con sé oggetti metallici.