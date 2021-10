Albenga, tutto pronto per "Dritti all'Isola": circa 600 iscritti per la gara di nuoto in acque libere

Tutto pronto per la 4° edizione di "Dritti all’Isola", la gara di nuoto in acque libere che questo weekend porterà oltre 600 persone a sfidarsi su diversi percorsi ognuno sulla base della propria preparazione.

Mentre domenica, infatti, la giornata sarà dedicata ai nuotatori più esperti ed allenati con il percorso da 5.0 km e quello da 3.5 km, il sabato sarà la giornata dei bambini e degli appassionati che, anche con meno preparazione, vogliono provare l’emozione di partecipare a questo evento.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Arrivare a 600 iscritti a “Dritti all’Isola” in questo periodo dell’anno è senza dubbio un grande successo anche in considerazione del fatto che tutti gli eventi sportivi hanno subito delle limitazioni per il Covid. Sottolineo quanto lo sport sia uno strumento efficace nel promuovere e valorizzare il nostro territorio 365 giorni l’anno e invito tutti, anche coloro che non parteciperanno alla competizione ad assistere alla gara e condividere un bellissimo momento di sport godendo del clima mite del nostro territorio”.

“Mi ritengo soddisfatto del numero di iscritti. Come giustamente afferma il sindaco non è un periodo facile per confezionare manifestazioni - dice l’organizzatore dell’evento Mattia Rovere - Consiglio alle famiglie di venire sul lungomare Cristoforo Colombo questo fine settimana per far sentire ai concorrenti il calore della città di Albenga, anche perché, nel percorso sprint 1.0 km, sarà folta la presenza di bambini a partire dagli 8 anni che, essendo alle prese per la prima volta con una prova di questo genere, saranno accompagnati da nuotatori esperti che fungeranno da “tutor”. Inoltre la domenica nell’ambito della 5.0 km si sfideranno anche, su un percorso ridotto di 400 m, i ragazzi dell’Associazione Viceversa”.

QUESTI I PERCORSI:

1.0 km aperta a tutti, anche i più piccoli potranno provare l’emozione di gareggiare in acque libere (500 metri direzione Isola Gallinara e ritorno),

2.0 km distanza intermedia che darà la possibilità a tutti di cimentarsi in questa esperienza che unisce agonismo e natura,

3.5 km per chi ha preparazione a sufficienza e vuole togliersi lo sfizio di toccare l’isola con mano (1.750 metri sino all’Isola e ritorno),

5.0 km dedicata ai nuotatori più esperti che circumnavigheranno in senso antiorario l’area marina protetta dell’isola Gallinara.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Sabato 9 ottobre:

RITIRO pacchi gara e chip 1.0km e 2.0KM dalle ore 12.00 alle 13.30 presso l'ospitality di lungomare C. Colombo (sarà anche possibile ritirare i pacchi gara dei percorsi 3.5km e 5.0km)

ore 13.35 BRIEFING 1.0KM

ore 14.00 PARTENZA 1.0KM - Tempo massimo 30 minuti

ore 14.35 BRIEFING 2.0KM

ore 15.00 PARTENZA 2.0KM - Tempo massimo 100 minuti

ore 17.00 INIZIO PREMIAZIONI

CHI PARTECIPERÀ ALLA 2.0 KM DOVRÀ TROVARSI PRESSO L'OSPITALITY DEL LUNGOMARE C. COLOMBO PER LE ORE 14.00 COSI' DA GARANTIRE LA PROPRIA PRESENZA IN CASO DI PARTENZA ANTICIPATA.

Domenica 10 ottobre:

RITIRO pacchi gara e chip 5.0KM dalle ore 07.30 alle 08.30 presso l'ospitality di lungomare C. Colombo.

RITIRO pacchi gara e chip 3.5KM dalle ore 07.30 alle 09.30 presso l'ospitality di lungomare C. Colombo.

ore 08.35 BRIEFING 5.0 KM

ore 09.00 PARTENZA 5.0KM - tempo massimo 200 minuti

ore 12.00 BRIEFING 3.5KM

ore 12.30 PARTENZA 3.5KM - tempo massimo 150 minuti

CHI PARTECIPERÀ ALLA 3.5 KM DOVRÀ TROVARSI PRESSO L'OSPITALITY DEL LUNGOMARE C. COLOMBO PER LE ORE 11.00 COSI' DA GARANTIRE LA PROPRIA PRESENZA IN CASO DI PARTENZA ANTICIPATA.