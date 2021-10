Savona, sabato 9 ottobre "Camminare per conoscersi" per le Creuse di Legino

Domani, sabato 9 ottobre, alle ore 9:30 presso la SMS F. Leginese - Circolo ARCI Milleluci di Via Chiabrera 4 a Savona (quartiere Legino) partenza della passeggiata "Camminare per conoscersi" per le Creuse di Legino con cenni storici a cura del prof. Giovanni Murialdo.

L'evento organizzato dal Gruppo Facebook Leze/Legino, dal Comitato "Legino dice no alla discarica", dalla SMS F. Leginese - Circolo ARCI Milleluci. Il percorso non presenta difficoltà e potranno partecipare grandi, piccoli, le famiglie.