Savona, interrogazione M5S sull'affidamento della piscina Zanelli. Mij: "Garantire la procedura migliore e più trasparente possibile"

Due interrogazioni del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale per chiedere chiarimenti alla giunta guidata dal sindaco Marco Russo su due temi ritenuti prioritari per la città: la gestione della piscina Zanelli e la manutenzione del patrimonio arboreo urbano.

Il primo atto riguarda l'iter di affidamento della concessione per la gestione della piscina Zanelli, considerata il principale impianto sportivo cittadino.

"Si tratta – spiega il consigliere comunale dei 5Stelle Federico Mij - del principale impianto sportivo della città oggetto di 3,5 milioni di euro di investimenti pubblici tra PNRR e co-finanziamento comunale per la realizzazione del secondo lotto. Deve essere quindi garantita la procedura di affidamento migliore e più trasparente possibile per fornire ad atleti e utenti il miglior servizio".

La seconda interrogazione punta invece l'attenzione sulla manutenzione del verde cittadino, in particolare sulla presenza di rami bassi che, in diverse zone di Savona, rappresenterebbero un potenziale pericolo per pedoni e veicoli. Tra le aree segnalate figurano corso Ricci, via XX Settembre e il marciapiede nelle vicinanze di via Acqui.