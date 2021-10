Lite tra operai a Roccavignale, 37enne chiama carabinieri ma viene arrestato: deve scontare pena

Episodio movimentato questa notte a Roccavignale. Tre operai impiegati nelle attività di un cantiere lungo l'autostrada sono venuti alle mani all'interno di un appartamento.

La discussione sarebbe scaturita da un accendino mal riposto. Ma non solo. Infatti, due operai avrebbero accusato il loro collega, un 37enne originario di Napoli e noto alle forze dell'ordine, le iniziali I.G., di aver 'arraffato' alcuni oggetti durante la loro assenza.

Colpito da una sedia in testa, il 37enne è scappato, uscendo dall'abitazione con quello che aveva indosso. Una volta in strada, ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari e due pattuglie dei carabinieri, una del nucleo radiomobile della Compagnia di Cairo Montenotte e l'altra della stazione di Carcare.

Dopo essere stato medicato, l'uomo è finito in manette, poiché dagli accertamenti eseguiti dai militari dell'Arma, è risultato colpito da un'ordinanza di arresto, dovendo scontare una pena di un anno, otto mesi e ventotto giorni comminata a suo carico il 7 ottobre 2021 dall'ufficio esecuzioni penali della Repubblica presso il tribunale di Rieti. L'accusa? Incendio, lesioni personali e minacce in danno alla sua ex convivente. Il 37enne è stato tradotto nel carcere di Genova Marassi.

L'uomo per il momento, non ha voluto presentare querela nei confronti dei due colleghi, anche loro di origine napoletana e pregiudicati.