Successo per “Dritti all’Isola”: oltre 600 i partecipanti. Alessandro Cominato vince la 5 km (FOTO)

Successo per la gara di nuoto in acque libere di Albenga “Dritti all’Isola”, con oltre 600 partecipanti nei tre percorsi proposti da 1. 2 e 5 km. Di tutti, solo l’ultimo prevedeva la suggestiva circumnavigazione della Gallinara. Dei 600 iscritti, circa 200 hanno affrontato i 5 km, 300 i 2 km e 100 il percorso da 1 km.

È Alessandro Cominato (Doria Nuoto 2000 Loano) il vincitore della 5 km; la prima donna al traguardo è stata Alessandra Biscotti (Genova Nuoto My Sport). Nella 2 km ha trionfato Stefano Gentile (Nuotatori Genovesi), con Emma Balbis prima tra le donne. Gentile ha vinto anche la gara da 1 km, mentre la vittoria femminile è andata a Marta Franco della Rari Nantes Imperia.

Protagonisti dell’edizione 2025 anche gli atleti con disabilità intellettive delle Special Olympics e i due volontari dell’associazione Bastapoco Odv di Albenga: Marcello Ortale e Paola Inzaghi. Quest’ultima, affetta da artrite reumatoide e fibromialgia, ha voluto partecipare per sensibilizzare sulle malattie croniche che peggiorano drasticamente la qualità della vita. “Abbiamo scelto di inserirci in questa cornice per dare visibilità alla nostra associazione e lanciare un messaggio di forza e consapevolezza – spiegano da Bastapoco –. Marcello e Paola hanno affrontato il percorso da 5 km fuori competizione, con una barca d’appoggio e un equipaggio composto da Gianni Sommariva e Carlo Alberto, grazie al supporto della Lega Navale Italiana di Albenga”.

“E' stata una giornata perfetta, un numero di iscritti che ci riporta ai livelli pre-Covid e un campo gara straordinariamente unico - commenta soddisfatto Mattia Rovere, organizzatore della manifestazione -. Ringrazio il sindaco Riccardo Tomatis, l’assessore Camilla Vio, che ha anche gareggiato, e coloro che hanno contribuito”.

“È un evento sportivo che mi sta particolarmente a cuore – afferma il sindaco Riccardo Tomatis -. Negli anni, non abbiamo mai interrotto questa tradizione, neppure durante la pandemia. L’ho voluto io quando ero ancora vicesindaco e assessore allo Sport ed è finanziata dal Comune di Albenga. Quest’anno abbiamo spostato la partenza a Vadino per sfruttare il corridoio di boe installato grazie al progetto Liguria Tourism”.

“Dritti all’Isola” è una gara finanziata dal Comune che si svolge ad Albenga dal 2018. L’edizione 2025 di “Dritti all’Isola” è parte del progetto finanziato dalla Commissione Europea con lo Strumento di Supporto Tecnico (Tsi), realizzato dall’Università di Genova in collaborazione con Liguria Ricerche. Il progetto ha portato all’installazione di boe fisse, creando un percorso sicuro fino all’Isola Gallinara, oltre a una piscina naturale.