Lavori per scarifica e rifacimento del manto stradale, dal 18 ottobre viabilità sospesa lungo la Sp 45

Disposta la sospensione della circolazione sulla Sp 45 “Finale Ligure-Manie-Voze-Spotorno”, all'interno del comune di Spotorno, dalla progressiva Km. 13+000 alla progressiva Km. 13+300, a partire dalle ore 8.30 di lunedì 18 ottobre alle ore 19.00 di venerdì 22 ottobre. Lo comunica in una nota la provincia di Savona.

"Verranno effettuati lavori di ripristino del manto stradale a completamento dei precedenti interventi di abbattimento e potatura di alcuni pini, portando così a conclusione la messa in sicurezza del tratto" spiegano sempre dalla provincia.

"L'intervento prevede la scarifica, il rifacimento del manto stradale e del relativo sottofondo per eliminare i dossi e lo sgretolamento della carreggiata causato dall'espansione delle radici superficiali dei pini. L'attività di ripristino già programmata per settembre, era stata sospesa a causa sia della frana che ha interessato lo scorso 26 settembre la via Aurelia nella zona di Capo Noli, sia degli eventi alluvionali del 4 ottobre" conclude la provincia.