Maltempo in arrivo: scatta l’allerta gialla per temporali su tutta la Liguria costiera e nell'interno del genovese

La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali che interesserà gran parte della Liguria a partire dalle 22 di oggi, mercoledì 29 ottobre. Le previsioni indicano il passaggio di una nuova perturbazione che porterà piogge e rovesci localmente intensi tra la notte e la mattinata di domani, giovedì 30 ottobre.

Nel dettaglio, l’allerta sarà in vigore sulla zona A (Ponente ligure) dalle 22 di oggi alle 10 di domani, mentre per le zone B ed E (Centro regione e versanti padani di Levante) la durata è fissata dalle 22 di oggi alle 13 di domani. Sulla zona C (Levante ligure), invece, l’allerta si protrarrà fino alle 15 di giovedì 30 ottobre.

Dall'allerta non saranno invece interessato il settore D, quello comprendente i versanti padani di Ponente, cioè l’area interna della regione che si affaccia sul versante piemontese dell’Appennino occidentale e che nel Savonese riguarda in particolar le valli Bormida ed Erro.