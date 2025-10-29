Maltratta la compagna e scatta un inseguimento con i carabinieri: condannato a 4 anni e 5 mesi

4 anni e 5 mesi. Questa la sentenza di condanna con il rito abbreviato nei confronti di un uomo accusato di gravi maltrattamenti nei confronti della compagna avvenuti nel marzo del 2024.

L'allarme era stato lanciato dalla donna che era stata picchiata violentemente nella loro abitazione. La vittima era riuscita a chiamare i carabinieri ma all'arrivo delle forze dell'ordine l'uomo era scappato ed era scattato poi un inseguimento per le vie di Albenga. Per lui erano poi scattate le manette.

Davanti al Gip Alessia Ceccardi ieri la sentenza. Il Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro aveva richiesto una condanna di 4 anni e 8 mesi.

Per l'uomo, difeso dall'avvocato Raffaella Rizzo, non è stata riconosciuta l'aggravante legata ai maltrattamenti avvenuti davanti ad una minore.