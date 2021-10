Al Molo 8.44 una raccolta solidale per Vado Ligure

Il Molo 8.44 di Vado Ligure ha previsto per sabato 16 ottobre, Giornata mondiale dell'alimentazione 2021, una raccolta solidale di beni alimentari per supportare chi è meno fortunato o sta fronteggiando un periodo di difficoltà economica.

Cosa acquistare o portare per aderire all’iniziativa? Prodotti alimentari, possibilmente di lunga conservazione, da lasciare presso apposite postazioni, una all’imbocco delle scale mobili ed ascensori a livello meno uno e l’altra a livello zero, tra gli ascensori e il supermercato Coop.

È un’iniziativa, quella solidale, che viene promossa dal Molo con frequenza per aiutare quanto più possibile chi vive situazioni di disagio. I prodotti alimentari verranno poi presi in carico dai servizi sociali del Comune di Vado Ligure e dispensati tra coloro che ne hanno necessità.

Questo fine settimana ti aspettiamo, quindi, non solo per una piacevole shopping experience ma per uno spontaneo gesto di solidarietà.