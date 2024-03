Aria di novità al Molo 8.44 con l'arrivo della primavera

La primavera è alle porte e con lei stanno arrivando le nuove collezioni: capi colorati, floreali e sgargianti, pronti ad illuminare le giornate di lavoro ed anche gli impegni casual fuori dall’ufficio.

"Ti segnaliamo in particolare modo la nuova collezione di Guess realizzata in collaborazione con Georgina Rodriguez, che mette in risalto le curve femminili con tessuti che ricalcano le tendenze della primavera estate 2024. E non dimenticare che lo shopping richiede energie: concediti una pausa piacevole ed energizzante nei locali del Molo per rendere ancora più speciale il tuo pomeriggio Il Molo è davvero pronto a soddisfare le esigenze di tutta la famiglia" dicono dalla direzione del Molo 8.44 di Vado Ligure.