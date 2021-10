Connettersi ad internet senza linea fissa: vantaggi e costi

Oggi, come sappiamo, internet è diventato una vera e propria necessità, di cui praticamente nessuno riesce a farne a meno. Fino a non molto tempo fa, per avere a disposizione una connessione web, era necessario essere dotati di una linea telefonica fissa ma oggi, con il diffondersi dei telefoni mobili, il numero fisso non è più indispensabile, anzi, ormai si può farne tranquillamente a meno.

Fortunatamente, oggi è possibile disporre di internet senza linea fissa, una soluzione ideale per chi non ritenga necessario il telefono fisso, con l’ulteriore possibilità di poter accedere a diverse offerte, abbonamenti e piani tariffari per connessione wifi, fibra ottica e altre soluzioni interessanti.

Come funziona internet senza linea fissa

L’uso dei cellulari ha eliminato per molte persone la necessità di avere un telefono fisso, tuttavia per poter navigare in internet ad una velocità eccellente, la connettività dei dispositivi mobili non è sufficiente.

A questo punto, la soluzione è quella di scegliere una delle tante offerte oggi disponibili, che permettono di connettersi al web senza l’obbligo di attivare un numero di telefono fisso. Una delle modalità più diffuse, è quella di installare una linea Adsl o in fibra ottica, che fornisca solo il servizio dati, e quindi non preveda l’attivazione di una linea telefonica tradizionale. In questo caso, la società che fornisce il servizio provvede all’installazione della linea dati e di un modem o router, si tratta di una soluzione eccellente, che permette di navigare con una linea veloce e stabile.

Un’altra modalità che si sta diffondendo rapidamente è quella della connessione che non prevede alcun tipo di installazione: in questo caso di tratta di una linea completamente wireless, in grado di diffondere il segnale grazie alla presenza di un modem apposito, dotato di antenna trasmittente.

Si tratta, in questo caso, di una soluzione molto interessante, soprattutto perché permette di avere a disposizione internet anche in quelle zone non raggiungibili dalle tradizionali linee via cavo.

Questo tipo di connessione si sta diffondendo sempre di più, considerando che l’assenza di una linea fissa consente di spostare il modem e di collocarlo in qualsiasi luogo, può essere quindi un’ottima soluzione per chi dispone di una seconda casa o desidera utilizzare internet in un ambiente esterno alla propria abitazione.

La linea web senza telefono conviene?

Attualmente le compagnie telefoniche stanno proponendo anche altre soluzioni, tra cui la connessione Fwa, una sorta di sistema ibrido tra il wireless e la connessione tradizionale che si avvale delle onde radio, una tecnologia ideale soprattutto per le zone in cui la fibra ottica non è disponibile.

In generale, si può dire che la possibilità di avere internet senza necessità di attivare un numero fisso sia vantaggiosa, non solo sotto l’aspetto economico, poiché ovviamente l’assenza della linea voce riduce leggermente i costi, ma anche perchè consente una maggiore flessibilità e adattabilità, scegliendo quindi la tecnologia più adatta alle proprie necessità e alla velocità di connessione di cui si ha bisogno, anche se oggi sono sempre garantite stabilità e sicurezza.