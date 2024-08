Anche Savona sede di incontri preparatori per le elezioni regionali

Colloqui e confronti sempre più intensi in vista delle elezioni regionali dell'autunno. Nel corso delle interlocuzioni avviate dai partiti dalle dimissioni dell'ex presidente Giovanni Toti anche Savona sta vedendo incontri preparatori per le Regionali.

Secondo indiscrezioni ci sarebbe un incontro, avvenuto ieri nella città capoluogo, tra lo stesso Toti, il sindaco di Imperia Claudio Scajola e l'assessore regionale Marco Scajola. Insomma il tempo che ci separa dalle urne è poco, c'è sempre più fibrillazione, per la scelta dei candidati e un incontro come quello di ieri, in un locale della città, non sarebbe passato inosservato.

Che si sia trattato normale momento conviviale o per fare strategie politiche è impossibile dirlo. Si può solo ipotizzare l'argomento.

Nei giorni scorsi il sottosegretario leghista Edoardo Rixi ha dichiarato che il candidato di centrodestra per la presidenza della regione c'è. Si aspetta solo il momento giusto per renderlo noto. Recentemente, sono emersi i nomi del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, attuale coordinatore regionale di Forza Italia, del vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, che sarebbe il più accreditato, mentre la Lega aveva proposto Alessio Piana e Alessandro Piana. Tra i nomi ci sarebbe anche quello di Marco Scajola.