L'oroscopo di Corinne: cosa dicono le stelle dal 22 al 29 ottobre

ARIETE: sotto l’influsso della Luna che il 20 ottobre si fa piena nella vostra costellazione gli sbalzi umorali esorbiteranno così come insorgerete verso chiunque voglia farvi far cose di cui non siete convinti. I prossimi giorni saranno assai impegnativi con tanto di incavolature e stonature, soldi da versare e altri da riscuotere, un rampollo da appoggiare e una faccenda da inquadrare. Non da escludere diverbi con un Leone, Sagittario o Scorpione. Domenica godereccia.

TORO: indecisi sulla strada da intraprendere taluni nativi dondoleranno sulle onde del dubbio, trovando arduo mantenere una certa libertà d’azione in imprese ed iniziative ambite… In aggiuntiva un susseguirsi di situazioni imbarazzanti confonderà rendendo arduo pigliare delle nette prese di posizione. Tra venerdì e martedì avrete inoltre sarete talmente incasinati dal sembrare quasi arrabbiati. Alimentazione da correggere e medico da consultare.

GEMELLI: tenderete a crearvi patemi, ingigantire intoppi e problemi, mal interpretare propositi o intenzioni, alimentando una serie di malintesi o dichiarandovi palesemente offesi! In concomitanza la ruffianeria di chi la dignità non sa cosa sia strabilierà: fatevi valere partendo dal presupposto che a lavar la crapa agli asini si sprecano solo acqua e sapone, spronate una donna insicura e allontanatene una posteriore saccente ed indisponente! Corrucci domestici e aggeggio da cambiare.

CANCRO: la pigrizia è un lusso che non vi potete permettere in un periodo così convulso dal farvi paragonare ad una trottola che gira vorticosamente senza concessione di pausa. Tra il lavoro, delle angustie per anzianotti o giovincelli, un’annosa funzione da portare a termine e degli spleen colpenti a tradimento, la quiete appare un miraggio… Però in men che non si dica risolverete un problema o sbroglierete una matassa dando così ragione a chi lo aveva previsto già tempo addietro.

LEONE: non permettete a chicchessia di cucirvi la bocca in quanto la libertà di pensiero e di azione è un diritto che nessuno vi può negare e poi pensate ad organizzarvi diversamente, sistemate delle questioni pratiche o private, cavatevi un ghiribizzo e, nel week end combinate qualcosina di carino. I fastidi non mancano ma, poiché ogni groppo torna al pettine, vi toglierete delle belle soddisfazioni riguardo chi ha sempre approfittato della vostra disponibilità.

VERGINE: non state attraversando una fase gaudente ma, facendo leva sulle forze interiori e sul quel fato che presto arriderà, la spunterete, sia per quanto concerne un eventuale disturbo, un tormento, un ostacolo, che riguardo una congiuntura talmente incongruente ed insensata dal far accapponar la pelle così come per un pelo scanserete un guaio o una rogna. Da amici o parenti giungeranno notizie inattese e altercherete con un soggetto poltrone od inetto.

BILANCIA: al di là di ogni sembianza non siete sereni: qualcosa vi confonde rendendo ostico vedere cose e persone nell’equa dimensione. Anche l’energia scarseggia al punto di stancarvi facilmente, sbuffare ad intermittenza, avvertire il peso di una situazione insostenibile ma cercate di resistere e sfoderate l’ottimismo in quanto ogni pedina tornerà al suo posto. Chi attua individualmente si ribellerà contro normative penalizzanti. Novelle e regali per chi compie gli anni.

SCORPIONE: sembrerete una polveriera in procinto di esplodere specie all’interno di un ambiente dove non vi sentite più a perfetto agio e semmai la goccia dovesse traboccare dal vaso non ci penserete su nemmeno un attimino a dare il benservito a un soggetto che vi calza assai stretto. La settimana vi vedrà spettatori e protagonisti di accadimenti astrusi implicita una scoperta lasciante a bocca aperta, una novella inopinata, un incontro casuale e un lavoretto da terminare.

SAGITTARIO: anche se state facendo buon viso a cattivo gioco qualcosa impedisce la quiete e la vostra è una calma apparente visto che basterà un nonnulla ad innervosirvi e mandarvi fuori dei gangheri. Oltretutto la settimana appare essere abbastanza impegnativa al punto di giungere a sabato piuttosto sfusi così come smaschererete casualmente un bugiardo incallito. Giove offrirà la spinta necessaria al fine di mutare un pochettino ciò che non aggrada a patto di volerlo fermamente.

CAPRICORNO: fin qui il 2021 non è stato gaudente e, tra una sbuffata e l’altra, seguitate a tirare la carretta almeno finché un accadimento o un’analisi interiore non ripristinerà ciò che vi priva della sospirata serenità. Se supponete di essere circondati da idioti lasciateli cuocere nel proprio brodetto: prima o poi rinsaviranno. Un paio di imprevisti vi costringeranno a rallentare il passo mentre un’intuizione vi porterà sulla via della verità. Consigliabile giocare al Lotto.

ACQUARIO: le idee saranno annebbiate quasi non riusciste a trovare riscontro a insoluti interrogativi o qualcuno vi stesse talmente sull’anima dall’ambire mandarlo a ragliare in un altro fienile ma, non potendolo fare, vi morderete la lingua, cercando altrove rispetto e dignità… Attenti però a non scaricare tensioni e malumori sul partner con rischio di alterarne l’intesa e, in una precisa contingenza, fate valere, con calma, le vostre ragioni. Donna da aiutare e week end speciale.

PESCI: scendere a dei saggi compromessi si renderà pressoché obbligatorio al fine di non bisticciare o farvi del sangue cattivo, così come vi toccherà sopportare un essere barboso, sostenere dei versamenti, tutelare adeguatamente sia le valute che la salute. Occhio inoltre a non pigliare lucciole per lanterne riguardo una proposta puzzante di bruciato o un’affermazione totalmente errata. Se accoppiati, inventate dei diversivi che vadano bene ad entrambi.